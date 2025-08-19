Oğuzhan Dalgakıran defnedildi
Ankara'da hayatını kaybeden 'Jrokez' lakaplı genç kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, memleketi Mersin'de toprağa verildi
Giriş: 19.08.2025 - 15:42 Güncelleme: 19.08.2025 - 15:42
‘Jrokez' lakabıyla tanınan 26 yaşındaki kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara'daki 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.
Oğuzhan Dalgakıran, son yolculuğuna memleketi Mersin'de uğurlandı. Dalgakıran'ın cenazesi, Muğdat Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra dualarla toprağa verildi.
Oğuzhan Dalgakıran'ın tabutu, taraftarı olduğu Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı.
