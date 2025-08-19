Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Kadın
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Magazin ‘Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, defnedildi - Magazin haberleri

        Oğuzhan Dalgakıran defnedildi

        Ankara'da hayatını kaybeden 'Jrokez' lakaplı genç kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, memleketi Mersin'de toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 15:42 Güncelleme: 19.08.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Jrokez' toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ‘Jrokez' lakabıyla tanınan 26 yaşındaki kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara'daki 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

        Oğuzhan Dalgakıran, son yolculuğuna memleketi Mersin'de uğurlandı. Dalgakıran'ın cenazesi, Muğdat Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra dualarla toprağa verildi.

        Oğuzhan Dalgakıran'ın tabutu, taraftarı olduğu Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı.

        'Jrokez'in ölümüyle ilgili açıklama
        'Jrokez'in ölümüyle ilgili açıklama Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Oğuzhan Dalgakıran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Amerikan futbolu!
        Amerikan futbolu!
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?