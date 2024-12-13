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        Haberler Dünyadan Jude Law'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız verildi - magazin haberleri

        Jude Law'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız verildi

        'Yetenekli Bay Ripley', 'Sherlock Holmes', 'Kaptan Marvel' gibi yapımlarlardaki başarılı performanslarıyla tanınan iki Oscar ödüllü oyuncu Jude Law, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:48
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        Jude Law da artık Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olan ünlüler arasına katıldı.

        51 yaşındaki İngiliz oyuncu için dün Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda tören düzenlendi. Törende Law'ı eşi Phillipa Coan ile çocukları Iris (23) ve Rafferty (27) yalnız bırakmadı.

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        İki Oscar'lı ünlü oyuncu, gururlu ailesinin izlediği özel törende yıldızının açılışı sırasında yüzüne kocaman bir gülümseme yerleştirdi.

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        Törende yaptığı konuşmada; oyunculuk kariyerini sürdürürken verdikleri destek için ailesine teşekkür eden Jude Law; "Oyunculuğa olan tutkumla birlikte yaşayan ve onu destekleyen bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Ailemin bazı üyeleri bugün burada. Onlar benim için ne anlama geldiklerini biliyorlar. Onları çok seviyorum" diye konuştu.

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        Jude Law'ın yedinci, eşi Phillipa Coan'la ikinci çocuğu bu yıl şubat ayında dünyaya gelmişti.

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        Jude Law'ın, törende yanında hazır bulunan çocukları Rafferty ve Iris'in yanı sıra 21 yaşındaki kızı Ruby de eski eşi Sadie Frost ile evliliğinden doğdu.

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        Ünlü oyuncunun aynı zamanda model Samantha Burke ile ilişkisinden 13 yaşında Sophia, şarkıcı Catherine Harding ile ilişkisinden de 8 yaşında Ada adlarında kızları bulunuyor.

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        'Yetenekli Bay Ripley', 'Soğuk Dağ', 'Sherlock Holmes', 'Kaptan Marvel', 'Büyük Budapeşte Oteli' gibi önemli filmlere imza atan Jude Law, İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun dizisi 'The Young Pope'taki başrol performansıyla hatırlanıyor.

        #Jude Law
        #Hollywood Şöhretler Kaldırımı
        #Hollywood
        #walk of fame
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