Bir dönemin en popüler dizilerinden 'Nip/Tuck'taki Dr. Christian Troy rolüyle tanınan ünlü oyuncu Julian McMahon, 56 yaşında hayatını kaybetti. Eşinin yaptığı açıklamaya göre, kanserle mücadelenin ardından McMahon, çarşamba günü ABD'nin Clearwater şehrinde yaşamını yitirdi.

Eşi Kelly McMahon, Julian McMahon'ın ardından şu ifadeleri kullandı:

Julian hayatı severdi. Ailesini severdi. Arkadaşlarını severdi. İşini severdi ve hayranlarını severdi. En büyük dileği, mümkün olduğunca çok fazla hayata neşe getirmekti. Ailemizin mahremiyet içinde yas tutmasını sağlamak için bu dönemde destek istiyoruz. Julian'ın neşe getirdiği herkesin hayatta neşe bulmaya devam etmesini diliyoruz. Anılar için minnettarız.

Altı sezon boyunca 'Nip/Tuck'ta plastik cerrah Dr. Christian Troy rolüne hayat veren Avustralyalı oyuncu, Mart 2022'ye kadar üç sezon boyunca 'FBI: Most Wanted'da Jess LaCroix rolünü canlandırdı.

Film dünyasında, iki 'Fantastic Four' filminde Dr. Doom rolünde oynayan ünlü yıldız, en son 2024 yapımı 'The Surfer' ve 'The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat' filmlerinde rol aldı.