Junior Olaitan: Beşiktaş'ta olmak güzel
Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, Türkiye Kupası'nda 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta olmak güzel" dedi.
Giriş: 05.02.2026 - 21:11 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:11
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında konuk olduğu Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, Siyah Beyazlılar'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.
"BEŞİKTAŞ'TA OLMAK GÜZEL"
Beninli orta saha "Pazar günü lig maçında daha iyi olacağız. Beşiktaş'ta olmak güzel. Evimizdeki maçı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ