        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Junior Olaitan: Beşiktaş'ta olmak güzel - Futbol Haberleri

        Junior Olaitan: Beşiktaş'ta olmak güzel

        Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, Türkiye Kupası'nda 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta olmak güzel" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 21:11 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:11
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında konuk olduğu Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, Siyah Beyazlılar'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

        "BEŞİKTAŞ'TA OLMAK GÜZEL"

        Beninli orta saha "Pazar günü lig maçında daha iyi olacağız. Beşiktaş'ta olmak güzel. Evimizdeki maçı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

