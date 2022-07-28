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Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları ve konusu nedir?

Colin Trevorrow tarafından yönetilen 2015 yapımı Jurassic World filminin devam filmi olarak 2018 yılında vizyona giren Jurassic World: Yıkılmış Krallık, aksiyon, gerilim ve maceradan oluşan bir bilim kurgu filmidir. Orjinal adı Jurassic World: Fallen Kingdom olan film Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Peki, Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kim, filmin konusu ne ve nerede çekildi? İşte Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin detayları...

Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları ve konusu nedir?

Jurassic Park film serisinin beşinci filmi Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin yönetmenliğini J. A. Bayona üstleniyor. Senaryosu Colin Trevorrow ve Derek Connoll tarafından yazılan Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmiyle ilgili işte detayları sizler için derledik. İşte merak edilenler...

JURASSİC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi bugün 28 Temmuz saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır.

JURASSİC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK NEREDE ÇEKİLMİŞTİR, HANGİ ÜLKENİN FİLMİ?
Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi Amerikan yapımı bir filmdir. Film ABD'de çekilmiştir.

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?
İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şeyi ters düşmektedir.

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Chris Pratt- Owen Grady
  • Bryce Dallas Howard - Claire Dearing
  • B. D. Wong - Dr. Henry Wu
  • Toby Jones
  • Rafe Spall
  • Justice Smith - Genç bir bilim adamı
  • Daniella Pineda
  • Ted Levine
  • Geraldine Chaplin
  • James Cromwell

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