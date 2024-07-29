Justin Bieber'den Osmaniyeli çocuk paylaşımı
Dünyaca ünlü Şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından Türkiye'deki bir kınada dansıyla dikkat çeken çocuğu paylaştı
Giriş: 29.07.2024 - 18:09 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:21
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Birkaç ay önce eşi Hailey Bieber ile çocuk beklediklerini duyuran 30 yaşındaki şarkıcı Justin Bieber, son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
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Justin Bieber, sosyal medya hesabında Osmaniye'de bir kınada dans ederken videosu çekilmiş çocuğun videosunu Key Glock'un mixli şarkısıyla paylaştı.