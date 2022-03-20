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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Justin Bieber'dan eşi Hailey Baldwin'in sağlık durumu hakkında açıklama

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi model Hailey Baldwin, bir hafta önce felç benzeri belirtiler gösterince apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Bieber, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi

HABERTURK.COM
  • 01
    Justin Bieber, Hailey Baldwin'in sağlık durumuyla ilgili konuştu

    Ünlü model Hailey Baldwin (25), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla hastaneye yattığı yönündeki haberleri doğrulamıştı. Baldwin, dört yıl önce nikah masasına oturduğu şarkıcı Justin Bieber (28) ile kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince acile kaldırılmıştı.
  • 02
    Justin Bieber, Hailey Baldwin'in sağlık durumuyla ilgili konuştu

    "HAYAT SİZİ DEVAMLI ŞAŞIRTIYOR"

    Kanadalı şarkıcı, günler sonra eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Justin Bieber, "Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz." açıklamasında bulundu.
  • 03
    Justin Bieber, Hailey Baldwin'in sağlık durumuyla ilgili konuştu

    "O ÇOK GÜÇLÜ BİR İNSAN"

    Bieber, eşinin sağlık durumunun iyiye gittiğini ama korkutucu bir süreçten geçtiklerini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan." dedi.
  • 04
    Justin Bieber, Hailey Baldwin'in sağlık durumuyla ilgili konuştu

    BEYNİNDE KAN PIHTISINA RASTLANMIŞTI

    Öte yandan Amerikalı model Hailey Baldwin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rahatsızlığını şu sözlerle açıklamıştı:

    Perşembe sabahı eşimle kahvaltı ederken felç benzeri semptomlar göstermeye başladım ve derhal hastaneye kaldırıldım. Beynimde küçük bir kan pıhtısına rastladılar, bu da kısa bir süreliğine oksijen kaybına neden oldu ama birkaç saat içinde tamamen iyileşmiştim.  
  • 05
    Justin Bieber, Hailey Baldwin'in sağlık durumuyla ilgili konuştu

    "YAŞADIĞIM EN KORKUNÇ ANLARDAN BİRİYDİ"

    Ünlü isim, daha sonra mesajını "Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim." sözleriyle sonlandırmıştı.
  • 06
    Justin Bieber, Hailey Baldwin'in sağlık durumuyla ilgili konuştu

    SÜRPRİZ NİKAH

    Şarkıcı Justin Bieber, model Hailey Baldwin ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti.

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