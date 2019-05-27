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Justin Bieber ile Hailey Baldwin'den dedikodulara inat aşk pozu

Bir süre önce aralarının bozuk olduğu ve evliliklerinde sona geldikleri ileri sürülen Justin Bieber ile Hailey Baldwin çiftinden aşk paylaşımı... 

Justin Bieber - Hailey Baldwin

Aralarındaki suların bir türlü durulmadığı öne sürülen ünlü çift, bütün iddiaları bu aşk pozuyla yalanladı. Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve Hailey Baldwin hakkında "evlilikleri yolun sonuna geldi" iddiaları ortaya atılalı daha bir ay bile olmadı.

Ancak çift durumun öyle olmadığını ispatlamak için ellerinden geleni yapıyor. 12 haftalık beraberliğin ardından eylül ayında model Hailey Baldwin ile evlenen Justin Bieber evlerinde çekilen bir aşk pozunu "Ona her gün yeni bir takma isim buluyorum. Bugün o benim sevdalım" notuyla paylaştı.

Bieber'ın bu paylaşımına takipçilerinden 5 milyona yakın beğeni geldi. Ünlü şarkıcı, eşine duyduğu aşkı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık hayranlarıyla paylaşıyor. 

 

 

 

 

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