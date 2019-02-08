Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den cesur pozlar

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Dergi için cesur pozlar veren Justin Bieber ve Hailey Baldwin, çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Evlenene kadar birlikte olmama kararı aldıklarını söyleyen Justin Bieber, bu kararını “Kendimi bu şekilde Tanrı’ya teslim etmek istedim ve o beni Hailey ile kutsadı.” şeklinde açıkladı.