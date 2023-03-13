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Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu

2018'de evlenen şarkıcı Justin Bieber ile podyumların gözde modeli Hailey Baldwin'in evliliklerinde kara bulutların dolaştığı ileri sürülmüştü. Günlerdir konuşulan dedikodu sonrasında çiftten söylentilere fotoğraflı yanıt geldi

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  • Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu - Magazin haberleri

    Justin Bieber, 8 yıl boyunca bir dargın bir barışık da olsa Selena Gomez ile büyük bir aşk yaşamıştı. Çocuk yaşlarda gelen şöhretleri onları hep göz önünde tuttu. Bu kadar popüler iki yıldızın aşk yaşaması da paparazzilerin hep radarındaydı.
  • Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu - Magazin haberleri

    Ayrılık sonrası Justin Bieber, eski sevgilisi Selena Gomez ile yaşadığı ilişki sırasında pervasız davrandığını itiraf etti. Gomez’den ayrıldıktan sonra bir süre yolunu bulmaya çalıştığını söyleyen ünlü şarkıcı, Gomez ile uzun süreli ilişkisinin onu hala yaraladığını da dile getirdi. Selena Gomez ise "duygusal istismara" uğradığını söylemişti.
  • Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu - Magazin haberleri

    Olaylı ayrılık sonrasında Bieber, podyumların gözde modeli Hailey Baldwin'e gönlünü kaptırdı. Çift, çok geçmeden de ilişkilerini nikah masasına taşıdı ve 2018'de evlendi.
  • Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu - Magazin haberleri

    Evliliklerinden üzerinden 5 yıl geçen birlikteliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Justin'in son zamanlarda verdiği fotoğraflarda evlilik yüzüğünü takmadığı görüldü.
  • Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu - Magazin haberleri

    Basında yer alan bu iddia sonrası çiftten mutluluk pozu geldi. Bieber ve Baldwin teknedeki bu sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya sayfalarına taşıdı.
  • Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu - Magazin haberleri

    Bieber, "Seni seviyorum bebeğim" notunu düştüğü bu fotoğrafa Baldwin de kalp emojisiyle yanıt verdi. Çift böylece haklarında çıkan dedikodulara nokta koydu.
  • Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu - Magazin haberleri

    SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYOR

    Öte yandan Justin Bieber, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bieber, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramsay Hunt sendromu yani kısmi yüz felci geçirdiğini duyurmuştu.
  • Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu - Magazin haberleri

    Kanadalı şarkıcı, bu nedenle 7 Haziran'da Toronto'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu ertelediğini açıklamıştı. Şarkıcı, hastalığının kötüye gittiğini, bu yüzden de bu kararı almak zorunda kaldığını ifade etmişti.
  • Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu - Magazin haberleri

    "HASTALIĞIM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR"

    Konuyla alakalı açıklama yapan Justin Bieber, videosunda yüzünün sağ tarafını kullanamadığını göstermişti.

    Bieber, "Açıkçası, yüzümden de gördüğünüz gibi bende Ramsay Hunt sendromu var. Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip, iyileşeceğim." şeklinde konuşmuştu.
  • Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu - Magazin haberleri

    Bieber, sözlerine, "Keşke durum böyle olmasaydı ama belli ki vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor, umarım anlarsınız ve bu zamanı sadece dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım. Ne kadar zaman olacağını bilmiyoruz ama düzelecek. Umudum var ve Tanrı'ya güveniyorum. Hepsinin bir nedeni olduğuna inanıyorum." şeklinde devam etmişti.
  • Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den 'ayrılmadık!' pozu - Magazin haberleri

    Bieber, kısmi yüz felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklandığını da sözlerine eklemişti.

    Ünlü şarkıcı, "Görebildiğiniz gibi bu gözümü kırpamıyorum. Yüzümün bu tarafıyla gülemiyorum. Bu taraftaki burun deliğimi hareket ettiremiyorum. Yani yüzümün bu tarafında tam bir felç durumu var." demişti.

    DİĞER KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

    Ünlü şarkıcı geçtiğimiz hafta, Justice World Tour turnesinin geri kalan tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu. ABD, İrlanda, Fransa, Polonya, Avusturalya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Tayland'da konser vermesi planlanan Bieber'ın tüm etkinliklerini iptal ettiği bildirildi.

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