Bieber, kısmi yüz felcine neden olan bu sendromun, kulak ve yüz sinirlerine saldıran bir virüsten kaynaklandığını da sözlerine eklemişti.



Ünlü şarkıcı, "Görebildiğiniz gibi bu gözümü kırpamıyorum. Yüzümün bu tarafıyla gülemiyorum. Bu taraftaki burun deliğimi hareket ettiremiyorum. Yani yüzümün bu tarafında tam bir felç durumu var." demişti.

DİĞER KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ



Ünlü şarkıcı geçtiğimiz hafta, Justice World Tour turnesinin geri kalan tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu. ABD, İrlanda, Fransa, Polonya, Avusturalya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Tayland'da konser vermesi planlanan Bieber'ın tüm etkinliklerini iptal ettiği bildirildi.