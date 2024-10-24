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        Haberler Dünyadan Justin Bieber ve Hailey Bieber zor günlerin ardından partide! Bieber çiftinin takım elbiseli parti stili - magazin haberleri

        Justin Bieber ve Hailey Bieber zor günlerin ardından partide

        Seks ticareti tutuklusu Sean 'Diddy' Combs hakkında ortaya atılan iddialarda adı mağdur olarak geçen Justin Bieber, zor günleri atlattı. Eşi Hailey Bieber ile partide görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:26
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        Justin Bieber, seks ticareti suçlamasıyla tutuklu olan Sean 'Diddy' Combs hakkındaki iddialarda adının mağdur olarak geçmesinin ardından, eşi Hailey Bieber ile bir partiye katıldı. Beverly Hills'te bir markanın düzenlediği parti çıkışında görüntülenen Bieber çifti, evliliklerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu kanıtladı.

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        Seks ticareti ve şantaj suçlamalarıyla 16 Eylül'de tutuklanan Sean 'Diddy' Combs veya Puff Daddy olarak bilinen ABD'li rap şarkıcısına dair son dönemde ortaya atılan iddialarda Justin Bieber'ın da adı geçmişti.

        'Diddy'nin bir dönem yapımcısı olduğu ve o dönemde henüz 18 yaşından küçük olan Justin Bieber ile kaseti olduğu, 'Diddy'nin henüz çocuk yaşta olduğu dönemde Justin Bieber'ı istismar ettiği ve zengin iş insanlarına istismar ettirdiği iddiaları öne sürülmüştü.

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        İddialara sessiz kalmayı seçen Justin Bieber'a hayranları destek olmuştu.

        Bieber'ın zor günleri atlattığı görüldü.

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        2018 yılından bu yana evli olan 30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı ile 28 yaşındaki model Hailey Bieber, katıldıkları partide şıklıklarıyla dikkat çekti. Hailey Bieber da tıpkı Justin Bieber gibi maskülen görünümlü 'oversize' takımıyla boy gösterdi.

        Bir çocuk sahibi çiftin stil uyumu dikkat çekti.

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        Partinin diğer ünlü konukları 27 yaşındaki Kylie Jenner ve 28 yaşındaki Kendall Jenner kardeşler de vardı. Jenner kardeşler, partiden el ele çıktı.

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        Ünlü model Bella Hadid de partinin konukları arasındaydı. En son Victoria's Secret gösterisinde boy gösteren 28 yaşındaki Hadid, partiye siyah bir mini elbiseyle katıldı.

        #Justin Bieber
        #Hailey Bieber
        #Sean Diddy Combs
        #seks ticareti
        #justin bieber istismar
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