Seks ticareti ve şantaj suçlamalarıyla 16 Eylül'de tutuklanan Sean 'Diddy' Combs veya Puff Daddy olarak bilinen ABD'li rap şarkıcısına dair son dönemde ortaya atılan iddialarda Justin Bieber'ın da adı geçmişti.

'Diddy'nin bir dönem yapımcısı olduğu ve o dönemde henüz 18 yaşından küçük olan Justin Bieber ile kaseti olduğu, 'Diddy'nin henüz çocuk yaşta olduğu dönemde Justin Bieber'ı istismar ettiği ve zengin iş insanlarına istismar ettirdiği iddiaları öne sürülmüştü.