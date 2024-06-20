Justin Timberlake serbest bırakıldı
Justin Timberlake, alkollü araç kullanırken polise yakalanmasının ardından gözaltına alınmış ve sabıka fotoğrafları gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, mahkemeye çıktıktan sonra serbest bırakıldı
ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalanmıştı.
43 yaşındaki şarkıcı, Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Yetkililer, Justin Timberlake'in tutuklandığını ve ve resmi olarak suçlandığını açıklamıştı.
Justin Timberlake'in çekilen sabıka fotoğrafı ise sosyal medyada gündem olmuştu.
Timberlake'in tutuklama raporunda; polislerin yıldızın gri aracını durdurmaya çalıştığı, ancak Timberlake'in yolun sağ tarafında durmadığı için kenara çekilmesinin ardından tutuklandığı bilgisi yer almıştı.
Belgede, memurlar Justin Timberlake'i durdurduğunda ünlü şarkıcının gözlerinin kan çanağı olduğu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu yayıldığı belirtilmişti.
Yetkililer, Timberlake'in konuşmasının yavaşladığını ve memurların alkolmetre testini reddettiğini eklemişti.
SERBEST BIRAKILDI
Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı.
Justin Timberlake'in 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.
Timberlake, sarhoşken araba kullanmak ve dur işaretine uymamakla birlikte şeritte kalmamak nedeniyle suçlanan Timberlake'in olay sırasında yalnız olduğunu People'a konuşan bir kaynak açıkladı.
Justin Timberlake'in eşi Jessica Biel'in yanında olmadığını ifade eden kaynak, ünlü şarkıcının mahkemeye çıkmasından dolayı biraz üzgün göründüğünü söyledi.
Fotoğraflar: Bacgrid USA, Reuters, AP, Avalon