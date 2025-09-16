Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Juventus- Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala milli futbolcu Kenan Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Peki, "Juventus- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Juventus- Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...