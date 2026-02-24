Canlı
        Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Juventus - Galatasaray rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tur ihtimalleri

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanş maçında Juventus ile karşı karşıya geliyor. Allianz Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Juventus - Galatasaray karşılaşmasının maç saati ve tarihi taraftarların gündemindeki yerini aldı. İstanbul'da oynanan ilk mücadelede Juventus'u 5-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar tur kapısını araladı. Peki, Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus - Galatasaray rövanş maçı kadrosu...

        1

        Juventus - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılar, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 turuna adını yazdıracak. Galatasaray, turu atlaması durumunda 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek. Galatasaray turu geçmesi durumunda bir üst turda Liverpool veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Juventus - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

        3

        JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Allianz Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY TURU NASIL GEÇER?

        İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi 5-2 kazanan Galatasaray her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak.

        Mücadeleyi 3 farklı kaybetmesi durumunda maç uzatmaya gidecek.

        4 farklı ve üstü mağlubiyetlerde ise tur atlayan taraf Juventus olacak.

        5

        GALATASARAY'DA EKSİKLER

        Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.

        Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için yarınki maçta oynayamayacak.

        6

        12 SENENİN ARDINDAN SON 16

        Galatasaray, yarın turu atlaması halinde 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek.

        Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin 2013-2014 sezonunda İspanya devi Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag ile B Grubu'nda mücadele etti.

        Grubun son haftasında kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta Juventus'u iç sahada 1-0'la geçen Galatasaray, İtalya temsilcisinin önüne geçerek ikinci sırayı aldı.

        Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun grup aşamasını 2. sırada bitirdikten sonra son 16 turunda İngiltere'den Chelsea'ye elendi.

