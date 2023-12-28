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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus, Gleison Bremer'in sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Juventus, Gleison Bremer'in sözleşmesini uzattı

        İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:40
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        Bremer, 2028'e kadar Juventus'ta
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        İtalya Serie A Ligi'nde 2. sırada yer alan Juventus, Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer'in sözleşmesini yeniledi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki stoperin sözleşme süresinin, 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

        Torino'dan Juventus'a 41 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2022'de transfer olan Bremer, bu sezon 17 lig maçında rakip ağları 1 kez sarstı.

        Bremer, Brezilya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.

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