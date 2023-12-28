Juventus, Gleison Bremer'in sözleşmesini uzattı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
İtalya Serie A Ligi'nde 2. sırada yer alan Juventus, Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer'in sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki stoperin sözleşme süresinin, 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Torino'dan Juventus'a 41 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2022'de transfer olan Bremer, bu sezon 17 lig maçında rakip ağları 1 kez sarstı.
Bremer, Brezilya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.