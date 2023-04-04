Juventus Inter maçı için artık nefesler tutuldu. Bu sezon zirve yarışının uzağında kalan Juventus ve Inter, İtalya Kupası'nda yarı finale yükselen taraf olmak için sahaya çıkıyor. İşte, zorlu maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...