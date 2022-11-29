AGNELLI'DEN E-POSTA: BÜTÜNLÜK BOZULDU!

ANSA ajansındaki haberde de Başkan Agnelli'nin kulüp çalışanlarına bir e-posta gönderdiği ve burada "Camia olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Bütünlük bozuldu. Herkesi bir arada bırakarak, yeni bir yönetime, bu maçı tersine çevirme şansı vermek daha iyi." ifadelerini kullandığı belirtildi.