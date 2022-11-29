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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

İtalyan devi Juventus, toplu istifa haberiyle sarsıldı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Andrea Agnelli ile birlikte bütün yönetim kurulu görevinden ayrıldı.

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  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Juventus'un mali hesaplarındaki usulsüzlüğe yönelik Mayıs 2021'den beri yürüttüğü "Prisma" adlı soruşturma çerçevesinde siyah-beyazlı kulüpte akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Andrea Agnelli başkanlığında bugün olağanüstü toplanan yönetim kurulunun, Torino Cumhuriyet Başsavcılığının 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinin mali hesaplarına ilişkin usulsüzlük suçlamasını ve İtalya Piyasa Denetleme Kurulunun (CONSOB) bu sürece dair tespit ettiği eksiklikleri ele aldığı belirtildi.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    Açıklamada, Başkan Andrea Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere tüm yönetim kurulunun istifa kararı aldığı bildirilerek, "Yönetim Kurulu üyeleri, hukuki ve teknik muhasebe konularının önemini göz önünde bulundurarak, Juventus'un bu konuları ele almak için yeni bir yönetim kuruluna sahip olmasını tavsiye etmenin kulübün çıkarına olduğunu değerlendirdi." ifadesi kullanıldı.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    Kulüp açıklamasında, İcra Kurulu Başkanı Arrivabene'nin genel kurulun yapılacağı 18 Ocak 2023 tarihine dek görevde kalacağı, kulüp genel müdürlüğüne ise Maurizio Scanavino'nun getirildiği kaydedildi.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    İtalyan basını, Başkan Agnelli ve yönetim kurulunun istifasını, "Juventus'ta deprem" başlığıyla verdi.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    Basında çıkan haberlerde, Juventus'taki istifaların, savcılığın yürüttüğü soruşturma ve CONSOB'un da mali işlemlerde önemli eksiklikler tespit etmesine ilişkin yeni gelişmelerle bağlantılı olduğu yorumları yapıldı.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    AGNELLI'DEN E-POSTA: BÜTÜNLÜK BOZULDU!

    ANSA ajansındaki haberde de Başkan Agnelli'nin kulüp çalışanlarına bir e-posta gönderdiği ve burada "Camia olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Bütünlük bozuldu. Herkesi bir arada bırakarak, yeni bir yönetime, bu maçı tersine çevirme şansı vermek daha iyi." ifadelerini kullandığı belirtildi.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    La Gazzetta dello Sport, Andrea Agnelli'nin istifasıyla siyah-beyazlı kulübün "en başarılı dönemlerinden biri"nin sona erdiğine dikkati çekti.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    Agnelli'nin başkanlık yaptığı 12 senede Juventus, 2011 yılında stadını yeniden inşa etmiş, 2012-2021 döneminde 9 yıl üst üste Serie A şampiyonu olarak ulaşılması güç bir başarı elde etmişti.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    Andrea Agnelli başkan olduğu dönemde Juventus, 19 Nisan 2021'de İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleriyle beraber Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararını duyuran takımlardan olmuştu.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    FIFA, UEFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 9 kulüp, bu projeden çekilirken, Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra Agnelli yönetimindeki Juventus, Avrupa Süper Ligi projesinin arkasında durmaya devam etmişti.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    "PRISMA" SORUŞTURMASI

    Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, Juventus'a yönelik "Prisma" ismiyle Mayıs 2021'den bu yana siyah-beyazlı kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarında futbolcu transferleri ve maaşları üzerinden haksız sermaye kazancı sağladığı şüphesiyle bir soruşturma yürütüyor.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    Soruşturma çerçevesinde Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan bazı yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi, savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.
  • Juventus'ta toplu istifa depremi! Başkan Andrea Agnelli ve yönetim kurulu görevi bıraktı

    Başsavcılığın adli soruşturmasına ek olarak İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Savcılığı da Juventus ile beraber toplam 11 kulübü, Nisan ayında haksız sermaye kazancı gerekçesiyle disipline sevk etmiş ancak söz konusu kulüpler ve 61 yönetici FIGC soruşturmasında aklanmıştı.

     

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