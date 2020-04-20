K vitamini genel yapısı yağda çözülen vitamin grubundandır. Bu vitamin vücuttaki karaciğerde ve yağ dokusunda depolanarak kanın pıhtılaşmasını sağlar. Tıbbi terimler sözlüğünde de anlamı pıhtılaşma vitamini olarak geçer.

Vücuda sağladığı diğer yararlardan biride kemikleri güçlendirerek, kırılmalarına karşı güçlendirmektir. Kadınlarınmenopoz döneminde oluşan kemik zayıflığını da engeller. Kalpve damar sağlığında da önemli bir etkiye sahip olan K vitamini ayrıca prostat kanseri riskini de düşürür.

K vitaminin eksikliğine pek rastlanmaz. Günlük tüketilen yeşil yapraklı gıdalarda vücudun ihtiyacı olan miktar bulunmaktadır. Bağırsaklardaki iyi bakterilerde bu vitamini üretebilmektedir.

Beslenme dışında kullanılan antibiyotikler, kan incelten ilaçlar, ileri derece yanıklar, karaciğer hastalıkları, hemodiyaliz tedavisi, safra yolu hastalıklarının bazıları K vitamini eksikliği oluşturabilir. Bu durumlarda ek olarak K vitamini takviyesi alınması gerekmektedir. Bu takviyeyi ancak doktor tavsiye ettiğinde almak gerekir.

K vitamini hangi besinlerde bulunur?

Günlük aldığınız besinlerde ıspanak, brokoli, karalahana gibi koyu yeşil yapraklı gıdalar varsa, zaten yeterli miktarda K vitamini alıyorsunuz demektir. Bunların yanı sıra K vitamini içeren besinler şunlardır; Fesleğen, kekik, adaçayı, taze soğan, brüksel lahanası, maydanoz, marul, lahana, kuşkonmaz, paprika, köri, pul biber, salatalık turşusu, kereviz, havuç, kurutulmuş domates, soya fasulyesi, kuru karanfil, kaju, böğürtlen, dut, yaban mersini, ahududu, incir, armut olarak sıralayabiliriz.

Ancak unutulmamalıdır ki bu besinlerden her hangi birine alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa K Vitamini almak adına bu dokunan besinleri tüketmemek gerekir. Mevcut hastalığınız varsa doktorunuza danışarak bu gıdaların yenmesi sağlık için önemlidir.

K vitamini birçok hastalığın oluşmasını engellediği gibi, birçok hastalıkta da tedavi sürecini hızlandırabiliyor.

Kanın pıhtılaşmasının tedavisinde, kemik kırılmalarında, kistikfibrioz(aileden geçen kalıtsal hastalık) tedavisinde, kronik karaciğer hastalığı tedavisinde, damar sertliği, bağırsak hastalıklarında, karaciğer kanseri tedavisinde, pankreas kanserinde, böbrek taşı, kemik kaybında tromboz, osteoporoz tedavisinde etkili bir vitamindir.

K vitamini eksikliği vücutta bazı sinyaller verir. Regl dönemindeki kanamada artış, burun kanaması, idrarla gelen kan, morarma, diş eti kanaması, vücutta oluşan kesiğin uzun süre kanaması hafif sinyallerdir. K vitamini eksikliğini uzun dönem de oluşturduğu kemik yorgunluğu ve kaybı ile de daha ciddi sorunlar olarak ortaya çıkar. K vitamini eksikliği aynı zamanda yumuşak dokudaki kalsiyumun birikmesine, buna bağlı olarak da damar sertliği ve böbrek taşı oluşumuna yol açar.

K vitamini içeren besinleri fazla tüketmenin vücuda herhangi bir zararı yoktur. Günlük ihtiyacın 4 katı alınabilir.