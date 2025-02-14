Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, hem farklı yenilgi hem de Kaan Ayhan’ın gördüğü kırmızı kartla sarsıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ikinci sarı karttan oyun dışında kalan Kaan Ayhan, geçen sezon da aynı turda Sparta Prag deplasmanında kırmızı kart görerek takımını eksik bırakmıştı.

Mücadele 11'e 11'ken de istediklerini yapamadıklarını dile getiren Buruk, Kaan Ayhan'ı sarı kartı olduğu için sağ beke çektiğini de söyledi.

Tecrübeli savunmacı 22 Şubat'ta Prag'ta oynanan mücadelede yine benzer bir pozisyonda 70. dakikada oyundan atılmıştı.

Abdülkerim Bardakcı'nın da sarı kartı olduğunu vurgulayan Buruk iki sarı kartlı futbolcunun yan yana oynamasının daha riskli olduğu için Kaan'ı sağ beke çektiğini de dile getirdi.

Mücadelenin 40 dakikasını 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar kırmızı karttan sonra iki gol daha yedi ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.