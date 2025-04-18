Kaan Ayhan'dan şampiyonluk mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, şampiyonluk mesajı verdi.

Deneyimli futbolcu, mücadeleyi tribünden takip etti. Kaan Ayhan, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada şampiyonluk için gelen soruya cevap verdi.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Milli futbolcu, "Şampiyonluk için bir mesajın var mı?" sorusuna, "Allah'ın izniyle biz şampiyon olacağız." yanıtını verdi.

Kaan Ayhan, daha sonra tünelden çıkarak stadyumdan ayrıldı.

Galatasaray'da bu sezon 36 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 asist yaptı.