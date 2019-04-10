Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, nisan ayı divan kurulu toplantısında mali konular hakkında eleştirilere cevap verdi. Nakit akışı üzerinden zarar konuşulamayacağını, bunun doğru olmadığını belirten Kaan Kançal, “Gelir açıklamada son 10 yılın rekorunu kırdık. Bu sevinci birlikte yaşayalım. 10 yıl önce 100 milyon zarardan 80 milyon kara geçmişiz. Bu tabloda bir şeye daha seviniyorum. Son 10 yılda faaliyet karı yaptık. Bu tablo bizim açımızdan çok kıymetli” şeklinde konuştu.

"İBRASIZLIK ASLA GÜNDEMİMİZDE YOKTU"

Galatasaray Sportif AŞ'nin ilk 9 ayda (1 Haziran 2018-28 Şubat 2019) 81 milyon TL kar elde ettiğini söyleyen Kançal, son 3 ayda gider açıklayacaklarını ancak buna rağmen eksi bakiyeye düşmeyeceklerini ifade etti. Yönetim olarak ibra edilmemeyi asla beklemediklerinin vurgulayan Kaan Kançal, “İbrasızlık asla gündemimizde yoktu. Yönetimimiz ihtiyaç duyulan 75 milyon TL’lik parayı bulmak için çabaladı. Ben, başkanımız ve yönetim kurulumuz Galatasaray'ın yüce menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Sıkıntılı bir hafta daha yaşadıklarını belirten Kançal, “105 milyon TL acil nakite ihtiyacımız var. Kasamızda 5 milyon TL var. Başkanımız, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay küçük bir toplantı yaptılar. Abdurrahim Bey bankaya gitmek için aramızdan ayrıldı. Biz gerçek mutfağımızdaki yangın ile uğraşıyoruz, onu söndürmeye çalışıyoruz. Biz 81 milyon TL kar açıkladık. Aynı dönemde bir rakibimiz 200 milyon TL, diğer rakibimiz 100 milyon TL zarar açıkladı” diye konuştu.

MUSTAFA CENGİZ KONUŞMADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, nisan ayı divan kurulunda konuşmadı.

Galatasaray Spor Kulübü Nisan Ayı Olağan Divan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Saat 13.30’da başlayan toplantı, 18.00’de sona erdi. Toplantıda toplam 16 divan üyesi kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, her divan kurulu toplantısında konuşmacılara verdiği toplu cevabı bu kez gerçekleştirmedi.

Genel kurulda idari açıdan ibra edilmemesinin ardından mahkemeye başvuran Cengiz, karardan sonra yapılan ilk toplantıda kendisine yapılan eleştirileri sadece dinledi. Divan kurulu üyeleri Başkan Cengiz’in toplantıda konuşmasını beklerken, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun, “Başkan konuşacak mısınız?” sorusuna ise Cengiz el sallayarak hayır cevabını verdi.

Mustafa Cengiz ayrıca toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapmadı.