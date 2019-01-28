Kaan Öztürk...

Kafelerde çay - pasta karşılığında şarkı söylediği günlerden Ajda Pekkan'ın vokalisti olduğu günlere.

Şimdi de kendi albümünü çıkararak solist oldu.

Bize müzikle ilginizin nasıl başladığından söz eder misiniz?

Adana'da büyüdüm. Küçük yaşlarda Adana'da başladı müzik sevdası. Birkaç sene geçip biraz repertuvar oluşturunca kafelerde çay kahve pasta karşılığında şarkılar söyler buldum kendimi. Ama üniversite için İstanbul'a gelince konu büyüdü, hobiden çıkıp, meslek olmaya doğru hızlı bir geçiş oldu.

Ajda Pekkan gibi değerli isimlerin gitaristliğini ve vokalliğini yaptınız. Onlarla çalışmak nasıldı?

Çalıştığım herkesi öncelikle öğretmenim olarak görüyorum. Ne kadar bilirseniz bilin, herkesten öğrenecek bir şeyler olduğuna inanırım. Hele ki böyle ustalarla olmak paha biçilemez eğitimler veriyor. Sahnede müzik yapmak çok çeşitli eğitimler içerir. İyi müzisyen olmak elbette işin olmazsa olmazı, ama asla yeterli olamaz. Sahnede duruş, kitleye hitap, doğru repertuvar, ve doğru sıralamaktan tutun; kıyafetinizin uygunluğuna kadar çok çeşitli önemli öğrenilecek başlıklar var. Ve bunların okulu yok. İşte ustalardan öğreniyoruz.

Onlarla ilgili ilginç bir anınız var mı?

En uzun süre Yaşar'la çalıştım. Bu yüzden en çok anım onunladır. Ve dönem olarak da Türkiye'de sanırım en fazla konser yapılan dönemlerdir. 20 konserlik turnelere çıktığımız

zamanlar hatırlarım. Komik olan ise Adana'da başka mekanlarda sahne alırdık ve birbirimize rakiptik. Sonra 10 seneden fazla aynı sahnede performans gösterdik.



Besteler yapıyorsunuz ve artık kendi şarkılarınızı söylüyorsunuz. Yeni bir albüm çalışmanız var mı ?

Tekli şarkılar serisine devam ediyorum. İki yeni şarkı daha yolda. Arkasından yayınlanmamışlarla birlikte derleyip albüm olarak yayınlamayı planlıyorum. Sanıyorum 1 - 1,5 sene içinde bu planı uygulamış oluruz.

Birçok yerde Onur Mete ile sahne alıyorsunuz, ne tür şarkılar söylüyorsunuz? Repertuvarınızda Ajda Pekkan'dan şarkılar yer alıyor mu?

Çeşitli konsept sahne programları hazırlamaya , kendimizi yeni tutmaya çalışıyoruz. Onur'la birlikte hazırladığımız 80'ler 90'lar ağırlıklı konseptimiz müzik severler tarafından çok sevildi. Sürekli talep alıyoruz. Ayda 10 - 12 program yapıyoruz bu konseptimizle. Konu 80'ler 90'lar olunca elbette Ajda'dan da şarkılar yer alıyor.

Müzik geçmişinizin yanında oyunculuk kimliğinizde var. Oyunculuk nasıl gelişti ?

Müzikten çok kopuk bir gelişme değildi, müzik sebebiyle tanıştığım BKM ekibinden teklif almıştım. İyi ki de yapmışım. 'Eyyvah Eyvah'da bir orkestra ihtiyacı vardı. Ve bizi tercih ettiler. Çok keyifliydi. Aslında oyunculuk da sahnedir. Kamera ve izleyiciyle karşısında aynı rahatlığı gerektirir. Bu sebeple bu kadar çok oyuncunun müziğe, bu kadar çok müzisyenin oyunculuğa geçmesine şaşırmamak lazım.

Şu an neler yapıyorsunuz ? Ne gibi yenilikler olacak?

Şu an hem 2 yeni şarkının yayınlanması için stüdyo çalışmamız devam ediyor, hem sahne programlarımız. Ayrıca yeni bir sahne konsepti üzerinde çalışıyorum, ve bu yeni konsept daha çok bir müzikal gösteri tadında olacak. Şimdilik bu kadar bilgi vereyim, gerisi sürpriz olsun.





