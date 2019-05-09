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Kaan Tangöze kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kaan Tangöze hayatı

Kaan Tangöze kimdir soruları şu an en sık merak edilen isimlerden biri oldu. Duman Grubunun solisti olan Kaan Tangöze son dönemlerde özel hayatı ile ilgili sıkça magazin gündemine konu olmaya devam ediyor. İşte Kaan Tangöze hayatı hakkında merak edilenler...

Kaan Tangöze

Kaan Tangöze kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Duman Grubunun solisti olan Kaan Tangöze manken Seçkin Piriler ile 2010 yılında evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştu. Özel hayatını magazine yansıtmamaya çalışan Kaan Tangöze Kıvılcım Ural ile yaşadığı birliktelik ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2016 yılında Seçkin Piriler'den ayrılıp 2018 yılında Kıvılcım Ural ile dünyaya evine giren Tangöze'nin Ural'dan bir kız bebeği dünyaya geldi. Son olarak, Seçkin Piriler eski eşi DKaan Tangöze’nin kendisini çocuklarının önünde dövdüğü iddiasıyla karakola giderek şikayetçi olmasının ardından, polisin kendisini aradığını öğrenen Tangöze Emniyete gitti. Emniyette şüpheli olarak verdiği ifadede, “Ben darp etmedim, hakarete uğradım.” dediği öne sürüldü.

KAAN TANGÖZE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Türk müzisyen Kaan Tangöze 5 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi, Bilkent Üniversitesi Otel Yönetimi ve Turizm Bölümü'nü bitirmiştir. ABD'de Seattle Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Alternatif rock müziği yapan Duman grubunun solisti ve gitaristi. Solaktır. Tam adı Rıza Kaan Tangöze'dir.

ABD'de eğitimini sürdürürken Yakup Trana ile beraber müzik çalışmalarına da devam etti. Seattle'da yazdığı 'LaLaLa' isimli bir parçası ABD'de yayınlanan iki toplama albümde yer aldı. 1999 yılında, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas'la Duman'ı kurmuştur. Duman kurulmadan önce Ari Barokas ile birlikte Mad Madame isimli grunge/cover yapan bir grupları vardı.Ocak 2006'da, Duman grubundan Batuhan Mutlugil ve Yakup Trana'yla beraber, Karanlıkta ve Tam Olsun adlı iki parçanın yer aldığı Karanlıkta isimli bir solo çalışma yaptı. Yeşim Salkım'ın Beyhude isimli parçasında vokal yaptı. Vokalistliğini yaptığı Duman grubunun şimdiye kadar 6 stüdyo albümü, 2 konser albümü ve 1 konser DVD'si vardır.

20 Ekim 2002 tarihinde Türkiye güzeli sevgilisi Ahu Paşakay evinde intihar etmiştir.

24 Mart 2010 tarihinde 5 senedir birlikte olduğu manken Seçkin Piriler ile evlenmiştir. Kaan Tangöze' nin evlendiği eşi Seçkin Piriler'den Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştur. 11 Mart 2016 tarihinde Seçkin Piriler'le anlaşmalı olarak boşanmıştır.

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