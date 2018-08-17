Diyet yaparken canı sağlıksız abur cuburlar çekenlere hafif ve doyurucu bir lezzet önerimiz var: Fırında kabak cips! İçerisinde çok az yağ bulunan kabak cipsi tarifiyle sağlıklı lezzetler tüketerek abur cubur krizlerinizi azaltabilirsiniz. Peki kabak cips nasıl yapılır? İşte kabak cips tarifi için malzemeler...

Kabak cips malzemeler

1 adet kabak

1,3 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 kaşık sirke

1 tutam deniz tuzu

Kabak cips nasıl yapılır?

Fırını 90 derecede ısıtın. Kabağı ince ince dilimleyin. Zeytinyağı ve sirke ile karıştırın. 10 dakika bekletin. Kabakları yağlı kağıt ile serili fırın tepsisine dizip üzerine tuz serpiştirin. 2 saat boyunca kıtır kıtır olana kadar pişirin. Sıcak sıcak tüketin. Afiyet olsun...

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