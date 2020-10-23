Cilde de oldukça faydalı olan kabak sebzesinin içerdiği yüksek miktarda E ve A vitamini nedeniyle kırışıklık oluşumunu önlemekte, cildi nemlendirmektedir.
Kabakla Gelen Güzellik Tarifleri
- Cilt Kuruluğu İçin Kabak Maskesi Tarifi; bu maskeden en iyi etkiyi almak istiyorsanız duştan sonra uygulamanız tavsiye edilmektedir. 1.5 çay kaşığı tarçın, süt, 2 çay kaşığı kabak püresi, yarım tatlı kaşığı balı karıştırın. Cildinize uygulayın ve yaklaşık 10 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Hassas ve kuruyan ciltler için faydalı bir nemlendirici görevi görmektedir. Ciltteki kırışık görünümlerine fayda sağlayarak, canlı görünmesini sağlamaktadır.
- Kabak Peeling Tarifi; 1 çay kaşığı bal, şeker, papaya ve 2 yemek kaşığı kabağı karıştırın. Ardından istediğiniz bölgeye masaj yaparak uygulayın ve 5 dakika bekleyin. Sonrasında duş fırçası ile temizleyin. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Cildiniz ölü hücrelerden arınarak, daha canlı bir hale gelecektir.
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