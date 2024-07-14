Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi, ekonomi, terörle mücadele masada

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı ana gündem maddesi olacak.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ

En merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma. Zam miktarı ne kadar olacak, kök aylık mı artacak, hazine desteği mi devam edecek? Nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek. Zammın kapsam ve oranının netleşmesiyle, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlan-a-mayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı olması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE ADIMLARI Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında ibre aşağı döndü. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek. REKLAM NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN TEMASLARI GÖRÜŞÜLECEK NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürüttü. O temasların çıktılarını kabinesiyle değerlendirecek. Suriye ile normalleşme sürecinin de ele alınması beklenirken, olası Erdoğan-Esad buluşmasıyla ilgili son durum da görüşülecek.