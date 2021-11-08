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Haberler Gündem Politika Kabine toplanıyor! SON DAKİKA: İşte gündemdeki maddeler
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Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluştururken, 3600 ek gösterge, asgari ücret gibi konuların da ele alınması bekleniyor

Kabine toplanıyor! SON DAKİKA: İşte gündemdeki maddeler
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Ankara Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddesini koronavirüsle mücadele oluştururken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede, 25-30 bin bandında seyreden yeni vaka ile can kaybı sayılarını azaltmak için atılması gereken adımlar ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET, 3600 EK GÖSTERGE, EYT…

Aralık ayında yapılması planlanan 2022 asgari ücret zam pazarlıkları öncesinde konunun Kabine gündemine alınması bekleniyor. Toplantıda Erdoğan ile bakanların asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge konusunu masaya yatıracak ve alınan görüşler doğrultusunda yol haritası belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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