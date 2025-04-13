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        Haberler Gündem Politika Kabine toplanıyor: Küresel ticaret savaşları, terörsüz Türkiye hedefi masada | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor: Küresel ticaret savaşları, Terörsüz Türkiye hedefi masada

        Kabine Toplantısı salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda küresel ticaret savaşları ele alınacak. Toplantının önemli başlıkları arasında Terörsüz Türkiye hedefi, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum da yer alacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 13.04.2025 - 15:55
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        Kabine salı günü toplanıyor
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15 Nisan Salı günü toplanacak kabine toplantısında küresel ekonomideki karşılıklı restleşmeler masaya yatırılacak.

        ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

        27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi bekleniyor. Gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

        İSRAİL’İN SALDIRILARI

        İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatını genişletti. Refah’ı tamamen kuşattı. İsrail’in saldırıları Kabine'nin önemli başlıklarından birisi olacak. İsrail’in Suriye’deki üssü bombalaması ve Suriye’deki son durum da kabine Toplantısı’nda gündem başlıkları arasında yer alacak.

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