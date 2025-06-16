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        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ 16 HAZİRAN 2025: Memur ve emekli maaş zamları, kamu işçisi maaşları... Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Haziran 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı gündem maddeleri 16 Haziran 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de yoğun bir gündemle toplanıyor. Toplantıda İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, emekli ve memur maaş zamları yanı sıra kamu işçilerinin maaş zamları ele alınacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 16 Haziran 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 08:38 Güncelleme: 16.06.2025 - 08:38
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        Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar gibi gündem başlıkları masada olacak. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 16 Haziran 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri…

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Haziran 2025 Pazartesi bugün yapılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantının saat 15.00’te başlaması bekleniyor.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

        Toplantının ana gündem maddesini İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar oluşturacak.

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        İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI GÜNDEMDE

        Son dönemde İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar Kabine Toplantısı'nın ana gündemini oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yürüttüğü barış diplomasisi kapsamında son 24 saatte ABD Başkanı Donald Trump ile 2 defa görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede çatışmaların sona erdirilmesi, bölgede barışın tesisine yönelik Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kabine'de bölgede yaşananlar ve Türkiye'ye olası etkileri ele alınacak.

        Diğer yandan İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmanın etkisi ile petrol fiyatları tırmanmaya başlarken, savaşın Türkiye'ye olası ekonomik etkileri ve enflasyona yansımaları da masaya yatırılacak.

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        TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GELİNEN AŞAMA

        Toplantının diğer gündem maddesi ise terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve Terörsüz Türkiye çalışmaları olacak. Örgütün fesih kararının ardından silahları Türkiye'ye teslim etme süreci ile ilgili hangi aşamada olunduğu toplantıda konuşulacak.

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        MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI GÖRÜŞÜLECEK

        Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı ve memur maaş zammı için geri sayım sürüyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Mayıs 2025’te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 1,53 oranında gerçekleşti. Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,10 olarak hesaplandı. Memur maaşlarında enflasyon farkı yüzde 8,58 oldu. 6 aylık enflasyon oranı ise, TÜİK’in 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak.

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) son toplantısında maaş zamları da gündeme geldi. AK Parti kaynaklarına göre, 3 Temmuz’da açıklanacak TÜFE verileri sonrası yasal düzenleme TBMM’ye sunulacak.

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        KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞLARI

        Kabine Toplantısı'nda, kamu işçilerinin maaş zamları da görüşülecek. Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. İşveren ikinci yıl ise ilk 6 ay yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam teklif etti. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi 2025 - 2026 yıllarını kapsıyor.

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kamu zam teklifine yönelik "Bu tekliflerin müzakere edilebilir olmadığını anlatacağız. Toplu sözleşmeler konusunda bizi sıcak bir yaz bekliyor" ifadelerini kullandı.

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