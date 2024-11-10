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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı! 10 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları ne oldu?

        Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı!

        Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun ele alındığı Kabine Toplantısı 10 Kasım'da gerçekleşti. 2015 yılından bu yana ilk kez kabine toplantısı Çankaya Köşkü'nde düzenlendi. Böylelikle 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yapıldı. Peki, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:55
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı 10 Kasım tarihinde yapıldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları toplantının hemen bitiminde duyuruldu. Peki Kabine Toplantısı gündeminde neler vardı, kararlar ve sonuçlar ne oldu?

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        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalardan satır başları:

        Kader Birliği yaptığımız gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi ifade ediyor, her birini yürekten selamlıyorum. Sözlerime başlarken, 86. Vefat yıl döneminde Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

        Türkiye 100 yılı ülkümüzün sadece milletimizin fertleri arasında değil, gönül coğrafyamızda da beklentilerin çıtasını yükselttiğini görüyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik umutları Allah'ın izni ve yardımıyla boşa çıkarmayacağız.

        Milletimizin takdiriyle 3 Kasım 2002'de Bismillah dediğimiz Türkiye'ye hizmet yolculuğumuzda 3 Kasım 2024 tarihi itibariyle 22 seneyi geride bıraktık. Hükümeti devraldığımız günden bu yana her seneyi bir önceki yıldan daha ileri bir seviyede tamamladık. İktidardaki her yeni yaşımıza daha büyük umutlarla daha büyük hedeflerle girdik. Son 22 yılda saymakla bitiremeyeceğimiz sayısız projeyi, tesisi, hizmeti, yatırımı ve icraatı Türkiye'ye kazandırmanın bahtiyarlığını yaşadım.

        Vesayetle mağlul bir demokrasi yerine, milli iradenin üstünde hiçbir gücün, hiçbir odağın olmadığı gerçek demokrasiyi ülkemizde egemen kıldık. yönetime istikrar getirmek suretiyle Türkiye'ye güç ve enerji kaybettiren oligarşik yapıların vesayet heveslerini kamçılayan özellikle ömrü 1-2 seneyi dahi bulmayan yamalı koalisyonlar dönemine biz son verdik.

        Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek yönetimde istikrarın kurumsallaşmasını, kalıcı ve sürekli hale gelmesini sağladık. Şunu bugün bir kez daha büyük bir gururla söylemek istiyorum. Türkiye hükümetlerimiz döneminde tartışmasız bütün alanlarda rekordan rekora koşmuş tarihe altın harflerle yazılacak başarılara imza atmıştır.

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