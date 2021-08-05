Türkiye olağanüstü günlerden geçiyor son 6 gündür orman yangınları ile mücadele gündemde yer alıyor. Vatandaşlar kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri ile ilgili tedbir alınıp alınmayacağını merak ediyor. İşte kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

NTV'nin haberine göre, bugün olması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Anadolu Ajansı da, gece yarısı yayımladığı gündem özetinde kabine toplantısına dair bilgi geçmedi.

Yeni toplantının 9 Ağustos günü yapılması bekleniyor...