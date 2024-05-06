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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor, bugün mü? Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamaları gündemde!

        Kabine Toplantısı ne zaman başlıyor? Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamaları gündemde!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda siyasi ve ekonomik birçok konu masaya yatırılıyor. Bugün yapılacak Kabine'de öğretmen ataması, İsrail'in Gazze saldırıları ve ekonomik konular gündeme alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak ve gündeminde neler var? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 07:28 Güncelleme: 06.05.2024 - 07:28
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        Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Kabine Toplantısı'nda önemli birçok gündem maddesi masaya yatırılacakken, binlerce öğretmen adayının da gözü toplantıda. Öğretmen atamalarına ilişkin sayı ve takvim kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte, Kabine Toplantısı saati ve konuları...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'de başlaması bekleniyor.

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        EKONOMİDEKİ YOL HARİTASI MASADA OLACAK

        Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi olacak. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, düşüşün yılın 2. yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Son veriler ışığında, ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak. Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşülecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Karar, 11 yıl sonra gelen ilk not artırımı olarak kayıtlara geçti. Not artışının devamı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu beklentilere yönelik kabineye bilgi verecek.

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        İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI GÜNDEMDE OLACAK

        İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze'de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. Daha önce, 54 ürün grubuna ihracat yasağı getirilmesinin ardından, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Kararın ekonomiye etkisi ve bundan sonra atılabilecek adımlar ele alınacak. İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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        DİĞER GÜNCEL KONULAR DA MASADA OLACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyle istişare etmesi bekleniyor.

        Öte yandan Ailenin Korunması ve Güçlenmesine Yönelik Vizyon Belgesi ve Eylem Planı da 15 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hazırlıklara yönelik kabineye sunum yapacak.

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