Lila Kağıt halka arz sonuçlarında geri sayım sürüyor. Halka açıklık oranı yüzde 20,34 olarak açıklanan Lila Kâğıt, halka arz kapsamında toplamda 120 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Lila Kağıt halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Lila Kağıt halka arz sonuçları ile LILAK hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...