KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı'nın bayramdan sonra 24 Haziran Pazartesi yani bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine Toplantısında enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak. Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve memur maaş zamları da diğer başlıklar arasında yer alacak.