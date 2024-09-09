Kabine Toplantısı bugün mü, ne zaman, saat kaçta? 9 Eylül 2024 Kabine Toplantısı gündem maddeleri
Türkiye'nin ekonomi, iç ve dış siyasi gündeminin ele alındığı Kabine Toplantısı, en son 25 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilmişti. Kabine'nin bu haftaki toplantı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu hafta iç ve dış gelişmeleri, ekonomi başlığında orta vadeli programı değerlendirmek üzere toplanacak. Toplantı sonrası Kabine kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 9 Eylül Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında detaylar…
Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt buldu. Türkiye'nin ekonomi, iç ve dış siyasi gündeminin ele alındığı Kabine Toplantısı tarihi netlik kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomideki son durum ile Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri değerlendirmek üzere Beştepe’de toplanacak. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak. Peki, 9 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında detaylar…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Kabine Toplantısı, saat 15.00’te başlayacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER?
Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Ekonomi başlığında, orta vadeli program değerlendirilecek. Dış politikada öncelikli gündem ise İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak.
EKONOMİDE OVP MASADA
Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.
Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.
KABİNE'NİN DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ GAZZE
Dış politikada, Gazze başta olmak üzere orta doğudaki gelişmeler ele alınacak.
İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek.
Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.
TSK VE MİT'İN BAŞARILI TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI ELE ALINACAK
Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.
Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.