Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt buldu. Türkiye'nin ekonomi, iç ve dış siyasi gündeminin ele alındığı Kabine Toplantısı tarihi netlik kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomideki son durum ile Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri değerlendirmek üzere Beştepe’de toplanacak. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak. Peki, 9 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında detaylar…