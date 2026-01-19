Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, nerede 19 Ocak 2026 Pazartesi: Kabine Toplantısı başlık ve gündem maddeleri

        Kabine toplanıyor! Kabine Toplantısı ne zaman, gündem başlıkları neler?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Yoğun bir gündeme sahip Kabinede Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması ele alınacak. Peki, Kabine saat kaçta başlayacak ve hangi konular gündemi oluşturacak? İşte Kabine Toplantısı gündem maddeleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 12:07 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:07
        1

        Kabine bugün toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündemi Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması olacak. Bunun yanı sıra İran ve Gazze'deki son durum ve ekonomi konuları da masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak ve gündem konuları neler olacak?

        2

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 19 Ocak 2026 Pazartesi bugün Beştepe'de saat 16.00'da toplanacak.

        3

        İRAN'DAKİ GELİŞMELER

        İran'daki protesto gösterileri de Kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında. Türkiye diplomatik temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

        4

        GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

        Toplantının bir diğer önemli gündem başlığının Gazze olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından barış kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı duyurulmuştu. Yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirilecek.

        5

        EKONOMİ

        Ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da toplantıda ele alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
