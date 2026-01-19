Kabine toplanıyor! Kabine Toplantısı ne zaman, gündem başlıkları neler?
Kabine bugün toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündemi Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması olacak. Bunun yanı sıra İran ve Gazze'deki son durum ve ekonomi konuları da masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak ve gündem konuları neler olacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 19 Ocak 2026 Pazartesi bugün Beştepe'de saat 16.00'da toplanacak.
İRAN'DAKİ GELİŞMELER
İran'daki protesto gösterileri de Kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında. Türkiye diplomatik temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİNDE YENİ AŞAMA
Toplantının bir diğer önemli gündem başlığının Gazze olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından barış kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı duyurulmuştu. Yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirilecek.
EKONOMİ
Ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da toplantıda ele alınacak.