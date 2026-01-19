Kabine bugün toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündemi Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması olacak. Bunun yanı sıra İran ve Gazze'deki son durum ve ekonomi konuları da masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak ve gündem konuları neler olacak?