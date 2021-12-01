Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış söz konusu. Vatandaşlar da söz konusu durumlarla ilgili yapılacak Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Yeni koronavirüs kararları neler olacak? İşte detaylar......

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantıları 15 günde bir gerçekleştiriliyor. 22 Kasım'da gerçekleşmiş olması nedeniyle bir sonraki kabine toplantısının 6 Aralık Pazartesi günü yani haftaya yapılacak.

Toplantıda korona virüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre masaya yatırılacak ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

BAKAN KOCA'DAN KAPANMA AÇIKLAMASI

Bakan Fahrettin Koca, AK Parti MYK'da sonrası omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak"