Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, normalleşmenin ardından vaka sayılarındaki yükselişle birlikte birçok ilimizde risk düzeyi arttı. Tekrardan kapanmaya ilişkin kararlar gündeme gelmesi bekleniyor. Tüm gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Peki Yeni kısıtlamalar geliyor mu? İşte son durum İşte son durum....

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili tavsiye kararları ilk etapta Bilim Kurulu toplantısında alınıyor. Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde aktarıyor. Kabine toplantısında alınan nihai kararlar ise virüsle mücadelede atılacak adımları gösteriyor.

Bu kapsamda yeni haftada ilk etapta Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan kısıtlamalarda atılan adımlar etkisini ortalama 10-14 günlük sürede gösterdiği için bu hafta Kabine toplantısı yapılması beklenmiyor. Yeni toplantısınınsa 26-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Toplantı tarihine ilişkin yeni resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yerini alacak.