Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kısıtlamalar olacak mı?

Tüm Türkiye'nin gözü bir kez daha kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs vaka sayılarında yeniden yükseliş eğiliminin olmasının ardından kısıtlamaların durumu merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kısıtlamalar olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kısıtlamalar olacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar dört gözle korona virüs tedbirlerinin kalkmasını ve normalleşmenin yaşanmasını bekliyor. Türkiye'de il il normalleşmeye geçiş konuşulurken tüm gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Peki kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte detaylar....

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili tavsiye kararları ilk etapta Bilim Kurulu toplantısında alınıyor. Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde aktarıyor. Kabine toplantısında alınan nihai kararlar ise virüsle mücadelede atılacak adımları gösteriyor.

Bu kapsamda yeni haftada ilk etapta Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan kısıtlamalarda atılan adımlar etkisini ortalama 10-14 günlük sürede gösterdiği için bu hafta Kabine toplantısı yapılması beklenmiyor. Yeni toplantısınınsa 15-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Toplantı tarihine ilişkin yeni resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yerini alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi İki kardeşin feci ölümünde tutuklama kararı
GÜNDEMİki kardeşin feci ölümünde tutuklama kararı
Miraç kandilinde nasıl tesbih çekilir? İşte Miraç kandilinde çekilecek tesbihler, zikirler...
GÜNDEMMiraç kandilinde nasıl tesbih çekilir?
KRİTİK AÇIKLAMA! Beşiktaş için 'kırmızı' alarm! - Haberler
GÜNDEMBeşiktaş için 'kırmızı' alarm!
Göçmen faciasında sanıklar hakim karşısında - Haberler
GÜNDEMGöçmen faciasında sanıklar hakim karşısında
Taş kırma faciası... Son dakika: Bir günde iki işçi hayatını kaybetti
GÜNDEMBir gün sonra yine aynı dehşet!
Türkiye il il korona risk haritası (27 Şubat - 5 Mart) İstanbul kırmızı oldu!
GÜNDEMTürkiye il il korona risk haritası
Oğlunu boğarak öldürdü! Son dakika: Baba vahşetinde yürek yakan feryat!
GÜNDEMBaba vahşetinde yürek yakan feryat!
DEHŞET! Son dakika: Beylikdüzü'nde silah sesleri yükseldi, bir kadın ölü bulundu
GÜNDEMBeylikdüzü'nde bir kadın öldürüldü!
Miraç Kandili mesajları 2021! En güzel resimli Miraç Kandili sözleri gönderin... Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!
GÜNDEMEn güzel Miraç Kandili mesajları 2021
İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 8 Mart: Seviye yüzde 60'ı aştı!
GÜNDEMİstanbul barajları yüzde 60'ı aştı