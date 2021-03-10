Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar dört gözle korona virüs tedbirlerinin kalkmasını ve normalleşmenin yaşanmasını bekliyor. Türkiye'de il il normalleşmeye geçiş konuşulurken tüm gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Peki kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte detaylar....

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili tavsiye kararları ilk etapta Bilim Kurulu toplantısında alınıyor. Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde aktarıyor. Kabine toplantısında alınan nihai kararlar ise virüsle mücadelede atılacak adımları gösteriyor.

Bu kapsamda yeni haftada ilk etapta Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan kısıtlamalarda atılan adımlar etkisini ortalama 10-14 günlük sürede gösterdiği için bu hafta Kabine toplantısı yapılması beklenmiyor. Yeni toplantısınınsa 15-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Toplantı tarihine ilişkin yeni resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yerini alacak.