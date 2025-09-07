Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye hedefi istihbarat raporları incelenerek ele alınacak.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için mevzuat ihtiyacı olup olmadığı üzerinde durulacak.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Terörsüz bölge hedefinin bir ayağı olan Suriye’deki gelişmeler de masaya yatırılacak. 10 Mart’ta Şam hükümetiyle ortak mutabakata imza atan ancak Suriye yönetimine entegrasyonda ayak direyen SDG konusunda atılacak adımlar ele alınacak.

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SOYKIRIMI

İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı da kabinenin gündeminde olacak. Gazze'de insani kriz devam ederken diplomatik cephede de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gözler ay sonunda düzenlenecek birleşmiş milletler genel kuruluna çevrildi. Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararı öncesinde diplomatik temaslardaki son durum da masaya yatırılacak.