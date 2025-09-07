Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine yarın toplanıyor: Terörsüz Türkiye hedefi, Suriye'deki gelişmeler masada | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor: Terörsüz Türkiye hedefi, Suriye’deki gelişmeler masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin ana gündem başlığı ise Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama ve komisyon çalışmaları olacak. Suriye ve Gazze'deki son durum da ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 07.09.2025 - 12:02 Güncelleme: 07.09.2025 - 12:02
        Kabine yarın toplanıyor
        Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye hedefi istihbarat raporları incelenerek ele alınacak.

        KOMİSYON ÇALIŞMALARI

        Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için mevzuat ihtiyacı olup olmadığı üzerinde durulacak.

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Terörsüz bölge hedefinin bir ayağı olan Suriye’deki gelişmeler de masaya yatırılacak. 10 Mart’ta Şam hükümetiyle ortak mutabakata imza atan ancak Suriye yönetimine entegrasyonda ayak direyen SDG konusunda atılacak adımlar ele alınacak.

        İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SOYKIRIMI

        İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı da kabinenin gündeminde olacak. Gazze'de insani kriz devam ederken diplomatik cephede de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gözler ay sonunda düzenlenecek birleşmiş milletler genel kuruluna çevrildi. Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararı öncesinde diplomatik temaslardaki son durum da masaya yatırılacak.

        #Son dakika haberler
