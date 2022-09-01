Kabızlığa iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Kabızlığa İyi Gelen Şeyler

Kabızlık sorunu ağrı, şişkinlik, iştahsızlık gibi belirtiler gösterebilmektedir. Özellikle tüketilen besinler kabızlığın oluşmasına ya da giderilmesine neden olmaktadır. Bu duruma iyi gelen şeyler arasında ise şunlar yer almaktadır:

Kayısı

Erik

Lifli besinler

Armut

Pırasa

Limonlu yoğurt

Rezene çayı

İncir

Düzenli egzersiz

Tuvalet ihtiyacını ertelememe

Kafein tüketimini azaltma

Zeytinyağı tüketimine özen gösterme

Kabızlığa İyi Gelen Bitkiler

Kabızlık sorunu birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabileceği gibi genelde düzensiz ve yetersiz beslenmeden dolayı oluşmaktadır. Şişlik ve ağrı gibi belirtileri oluşturarak kişinin huzursuzluk hissetmesine yol açmaktadır. Eğer haftada 3 kereden az tuvalete çıkılıyorsa bu durum kabızlığa işarettir. Genelde kadınlarda ve yaşlılarda daha sık oluştuğu gözlemlenmektedir. Beslenme kaynaklı olabileceği gibi kişinin rutininde yaşanan değişimler, psikolojik sebepler, hormonal bozulmalarda da oluşum gösterebilmektedir.

Ancak bazı bitkiler kabızlığın giderilmesine yardımcı olmaktadır. Kabızlığa iyi gelen çaylar ve oluşumunu önleyen bitkiler arasında ilk olarak çemen otu tohumu yer almaktadır. Bunun yanında nane ve rezene bitkileri de giderilmesine yardımcı olmaktadır. Kuşburnu, zencefil, karahindiba, papatya, kişniş bitkileri de oldukça faydalıdır. Ayrıca yeşil çay, meyan kökü, hatmi kökü, sinameki de yine kabızlık için önerilen bitkiler arasında yerini almaktadır.

Kabızlığa İyi Gelen Çaylar

Dışkılamayı zorlaştıran ve bağırsak hareketlerini yavaşlatan kabızlık, farklı bazı yiyecekler, bitkiler ve çaylar ile giderilmektedir. Yardımcı çaylar arasında ise şunlar yer almaktadır:

Sinameki Çayı: Doğal bir müshil ilacı olarak görülmektedir. Kurutulmuş olan sinamekinin çayı bağırsakların çalışmasını oldukça hızlandıran yöntemlerden biridir.

Karahindiba Çayı: Zengin bir içeriğe sahip olmasıyla birlikte besin lifi de içermektedir. Karaciğerin temizlenmesine ve bağırsakların düzgün çalışmasına neden olmaktadır.

Zencefil Çayı: Birçok soruna iyi gelen zencefil, içerdiği besin lifi sayesinde kabızlığın da geçmesini sağlamaktadır.

Nane Çayı

Biberiye Çayı

Elma Çayı

Isırgan Otu Çayı

Yeşil Çay

Kabızlığa İyi Gelen Meyveler

Başta kayısı ve incir olmak üzere birçok meyve kabızlığın geçmesine neden olabilmektedir. Ancak muz tüketimi bu dönemde sakıncalıdır. Çünkü muz kabızlığın devam etmesini sağlayabilmektedir. Özellikle kayısı ve incirin faydasının fazlasıyla görüldüğü gözlemlenmektedir. Bunların yanında armut, erik, elma gibi meyveler de faydasını göstermektedir. Bu dönemde lifli içeriğinden dolayı meyve tüketimine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Kabızlığa İyi Gelen Yiyecekler

Doğrudan yenilen yiyecekler kabızlık üzerinde fazlasıyla etki oluşturmaktadır. Bundan dolayı bu dönemde ne yenildiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle kabızlığa iyi gelen yiyecekler hakkında fikir edilmesi önerilmektedir. Peki, bu yiyecekler nelerdir? Kabızlığın geçmene yardımcı olan yiyecekler arasında şunlar yer almaktadır:

Kuru erik

Kuru kayısı

Kuru incir

Elma

Armut

Kivi

Turunçgil

Üzüm

Avokado

Zeytin ve zeytinyağı

Yulaf ezmesi

Çiya tohumu

Keten tohumu

Enginar

Kabızlığa Çözüm Yolları

İlk olarak kişinin diyet programına lifli gıdaları eklemesi gerekmektedir. Ayrıca düzenli egzersiz yapması önerilmektedir. Düzenli egzersiz kişinin bağırsak hareketlerinin artmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte belli başlı gıdaların tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle kuru, katı ve yağsız gıdaların tüketiminden bir süre kaçınması önerilmektedir. Kabızlığa çözüm yolları arasından bazıları uygulandığı halde sorun devam ediyorsa mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir.