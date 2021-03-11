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HaberlerGündem3. SayfaFACİA! Son dakika: 12 yaşındaki Metehan elektriğe kapılıp can verdi
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12 yaşındaki çocuğun oyunu faciayla bitti!

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 12 yaşındaki Metehan'ın odasında kablolar ile oyunu faciayla bitti. Elektrik akımına kapılan Metehan Coşkun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fırın işçisi baba ve ev hanımı annenin üzüntüsü yürekleri burktu

FACİA! Son dakika: 12 yaşındaki Metehan elektriğe kapılıp can verdi
Odasındaki oyunu faciayla bitti!
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İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde evinde elektrik akımını kapılan 12 yaşındaki Metehan Coşkun hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Şeker Mahallesi'ndeki evlerinde odasında elektrik kablolarıyla oyun oynadığı iddia edilen Metehan Coşkun bir süre sonra annesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Eve gelen 112 acil sağlık ekiplerinin incelemesinde elektrik akımına kapıldığı belirlenen Coşkun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğrenim gördüğü Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu’nun başarılı öğrencileri arasında gösterilen Coşkun, Nusratiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Bir fırında çalışan baba Kenan Coşkun ve ev hanımı anne Gülefer Coşkun’un üzüntüsü yürekleri burktu. Çiftin bir kız çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.

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