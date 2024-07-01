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        Haberler Bilgi Yaşam Kabotaj Bayramı mesajları: 1 Temmuz en güzel, kısa, uzun, resimli Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama mesajları ve sözleri

        Kabotaj Bayramı mesajları: En güzel, kısa, uzun, resimli 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama mesajı

        Her yıl 1 Temmuz'da kutlanan Kabotaj Bayramı mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Denizcilik sektöründe istihdam sağlayan yakınlarının bayramını kutlamak isteyenler resimli 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama mesajı araştırması yapıyor. Gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl 1 Temmuz'da çeşitli etkinliklerle kutlanan Kabotaj Bayramı mesajları haberimizde yer alıyor. İşte, 2024 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama mesajları ile sözleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 10:35 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:38
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        1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun! Türkiye'de kara suları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını koruyan Kabotaj Bayramı mesajları araştırılıyor. Denizlerimizdeki bağımsızlığımızın simgesi olan Kabotaj Bayramı kutlama mesajları haberimizde yer alıyor. İşte birbirinden güzel Kabotaj Bayramı mesajları

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        1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI

        Denizciliğin ve denizcilik sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlayan başta Atatürk olmak üzere tüm denizcilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

        Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

        “Mavi Vatan” ifadesini daha anlamlı kılan Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

        Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

        "Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlu olsun."

        "1 Temmuz, Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak, vatanımızın güvenliğinin sağlandığı, mavi vatan olgusuna temel oluşturan Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 98. Yıldönümü kutlu olsun!"

        "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlu olsun''

        Denizlerin özgürlüğüne açıldığımız, kabotaj hakkımızın kazanıldığı bu özel günde, denizcilik sektörünün değerli emekçilerine saygılarımı sunuyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

        Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

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        "Mavi Vatan’da milli egemenliğimizin temel teminatlarından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Başta Deniz Şehitlerimiz olmak üzere üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

        Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı” kutluyoruz.

        Türkiye’nin, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

        Denizlerimizin millileştiği, karasularımızın bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

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        KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

        Ülkemizde, 20 Nisan 1926 Tarihinde kabul edilmiş olan kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz gününü “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutluyoruz.

        Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.

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        KABOTAJ NE DEMEK?

        Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.

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