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Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimdir? Kabuktaki Hayalet konusu nedir?

Kabuktaki Hayalet filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Kabuktaki Hayalet, Rupert Sanders tarafından yönetilen ve senaryosu aynı adlı Japon mangasından Jamie Moss, William Wheeler ve Ehren Kruger tarafından uyarlanan Amerikan bilimkurgu, suç ve aksiyon filmidir. İşte Kabuktaki Hayalet oyuncuları ve konusu haberimizde...

Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimdir? Kabuktaki Hayalet konusu nedir?

Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler? Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Merak konusu oldu. Binbaşı Mira Killian'ın başına gelen olayları konu alan Kabuktaki Hayalet filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ KONUSU

Korkunç bir kazadan kurtarılan Binbaşı Mira Killian, geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Vücudu kurtarılamayan genç kadına dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurması ve siber-geliştirilmiş insan türünün ilk örneği olması adına kusursuz bir vücut yapılır. Terörizm, insanların zihinlerine girip onları kontrol eden yeni bir boyuta ulaşmıştır ve Binbaşı’nın görevi bu suçlarla mücadele etmektedir. Yeni bir düşmanla yüzleşmeye hazırlanırken kendisine yalan söylendiğini, hayatının kurtarılmadığını, çalındığını öğrenir.

KABUKTAKİ HAYALET OYUNCULARI KİMLER?

Scarlett Johansson - Binbaşı Mira Killian/ Motoko Kusanagi

Kaori Yamamoto - genç Motoko

"Beat" Takeshi Kitano - Şef Daisuke Aramaki

Michael Carmen Pitt - Kuze/ Hideo

Andrew Morris - genç Hideo

Pilou Asbæk - Batou

Chin Han - Togusa

Juliette Binoche - Dr. Ouelet

Peter Ferdinando - Kesici

Kaori Momoi - Motoko'nun annesi

Lasarus Ratuere - Carlos Ishikawa

Danusia Samal - Ladriya

Anamaria Marinca - Dr. Dahlin

Michael Wincott - Dr. Osmond (oyuncu)

Yutaka Izumihara - Saito

Tawanda Manyimo - Borma

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