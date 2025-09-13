Kabus geri mi döndü? Grip şikayetiyle gelenlerin çoğu Covid-19 çıktı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Covid-19'da ağır vakaların yeniden görülmeye başladığını belirterek “Maske ve mesafe sadece bulaşmayı değil, hastalığın ağır seyretmesini de engelliyor” dedi.

"OMICRON VARYANTI DÜNYADA YENİDEN HIZLA YAYILIYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hüsrev Diktaş ise Omicron varyantlarının dünyada yeniden hızla yayıldığını ifade ederek “Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve tat-koku kaybı bu varyantlarda da gözleniyor” uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle ileri yaş, çocuklar ve bağışıklığı baskılanmış bireylerin daha büyük risk altında olduğunun altını çizdi.

"YENİDEN ALEVLENME SÜRECİNDE"

Maske ve mesafenin önemine bir kez daha dikkat çeken Prof. Dr. Akkoyunlu, “Son bir aydır polikliniğimizde Covid vakalarının arttığını söyleyebiliriz. Özellikle grip olarak gelen vakaların neredeyse tamamına yakını Covid diyebiliriz. Aslında vakalar genelde hafif semptomlarla gelmekle beraber, grip benzeri semptomlarla birlikte hastaneye yatırdığımız ve yoğun bakıma aldığımız, hayati risk teşkil eden vakalar da oldu. Bu vakalarda pandeminin ilk dönemlerinde olduğu gibi ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldık Bu nedenle bu net bir uyarıdır: Covid bitmiş değil ve yeniden bir alevlenme sürecinde" ifadelerini kullandı.