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Koronayı atlattı Guillain Barre Sendromu'na yakalandı

İzmir’de koronavirüs hastalığına yakalanan ve tedavisinin ardından yapılan testleri negatif çıkan Çetin Çelik (64),iki hafta sonra el ve ayaklarında uyuşmayla başlayan yeni bir hastalıkla karşı karşıya kaldı. Çelik'e 'Guillain Barre Sendromu (GBS)' teşhisi konuldu

KABUS PEŞ PEŞE GELDİ! Koronayı atlattı Guillain Barre Sendromu'na yakalandı - Haberler
Çilesi bitmedi! Koronayı yendi, atlattıktan iki hafta sonra...
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DHA

İzmir'de koronavirüs tedavisinin ardından kısmi felç geçiren Çetin Çelik'e 'Guillain Barre Sendromu (GBS)' teşhisi konuldu.

Covid-19'a bağlı olarak bağışıklığın bozulmasıyla birlikte felç vakalarına da rastlandığını kaydeden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, "Nadir görülen bir durum. Dünyada Covid-19 tedavisinin sonucunda testleri negatif çıkan hastalarda daha sonraki aşamada GBS vakaları görülebiliyor. Koronavirüs hastalığını atlatanların sinirlerinde bir tutulma olup olmadığını kontrol ettirmesini öneriyorum” dedi.

Koronavirüse bağlı yeni sağlık sorunları yaşayanların sayısı her geçen gün hem ülkemizde hem dünyada artmaya başladı. İzmir’de koronavirüs hastalığına yakalanan ve tedavisinin ardından yapılan testleri negatif çıkan Çetin Çelik (64),iki hafta sonra el ve ayaklarında uyuşmayla başlayan yeni bir hastalıkla karşı karşıya kaldı.

YÜRÜYEMEZ HALE GELİNCE...

Koronavirüsü tamamen atlattığını düşünen Çelik, bir süre sonra kısmi felç nedeniyle yürüyemez hale gelince hastaneye başvurdu. Burada Çelik'e kas zayıflığı, yüz, kol, bacak ve vücudun diğer pek çok bölgesinde karıncalanma, uyuşma, refleks ve his kayıplarına neden olan nörolojik bir hastalık ‘Guillain Barre Sendomu (GBS)’ teşhisi konuldu.

Evli ve iki çocuk babası Çetin Çelik’in erken müdahaleyle sağlığına kavuştuğunu anlatan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, “Bağışıklık bozukluğuna bağlı ortaya çıkabilir. Her yaşta görülür. Genellikle GBS'e öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu, aşılama gibi öyküleri olanların yakalanma olasılığı daha yüksek. Dünyada koronavirüs tedavisi görenlerin testlerinin negatif çıkmasından sonra yaşadıkları tespit edildi. Ülkemizde de Çetin Çelik’te GBS’i gördük” diye konuştu.

‘HASTALIK SİMETRİK UYUŞMAYLA BAŞLIYOR’

'Gevşek felç hastalığı' olarak da bilinen Guillain Barre Sendomu’nun (GBS) kol ve bacakların uç kısımlarında simetrik uyuşmalar ile başladığına dikkat çeken Dr. Arslan, belirtilerin günler sonra da yerini yüz felci, yutma ve solunum güçlüğüne bıraktığını söyledi.

Felcin, Çelik’i sadece 2 günde yürüyemez, 3'ncü gün ise kollarını hareketsiz bıraktığını kaydeden Dr. Arslan "Bu hastamızda aksonal tutulum vardı. Sinirin tüm gövdesini tutan, motor güç kaybına yol açan ve hastalığın ağır seyretmesine neden olan GBS'nin bir türü. Bu vesile ile Covid-19'un daha çok sinirlerde aksonal tutulum yaptığını anlamış olduk. GBS, kısa sürede ilerleyen bir hastalık" dedi.

‘İMMÜNGLOBULİN TEDAVİSİ UYGULANDI’

Sendrom nedeniyle kaslara giden sinirlerin fonksiyonlarının bozulduğunu, bacaklarda ve kollardaki güç kaybının yaşandığını belirten Doç. Dr. Arslan, "Hastanın yatışını verdiğimiz günün akşamında nefes darlığı başladı. Guillain Barre Sendromu, otonom sinir sistemini tuttuğu için kalbi ve diyaframı etkileyebilir. Hasta nefes almakta güçlük çeker, ölümcül bir durumda dahi kalabilir. Biz, hemen hastayı yoğun bakıma aldık. Virüsün, sinirlerde yaptığı hasarın etkilerini yok eden immünglobulin tedavisi uyguladık. Tedaviye, çok iyi yanıt verdi. Ertesi gün, cihaza bağlı olmadan nefes almaya başladı. 5 gün boyunca uygulanan tedavinin ardından hasta, kol ve bacaklarını oynatabildi. Fizyoterapi tedavisinin ardından, ayakta durabilmeye ve yürümeye başladı" diye konuştu.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER DİKKAT ETMELİ

Doç. Dr. Yıldız Arslan, ‘Guillain Barre Sendromu' enfeksiyonu geçirenlerin 3 hafta içerisinde yapılan tedavinin ardından düzeleceklerini anlattı.

Dr. Arslan,"Özelikle Covid-19 pozitif geçiren kişilerin 2-3 hafta içerisinde ayaklarda, kollarda güçsüzlük, uyuşma başladıysa, hemen bir doktora görünmelerini tavsiye ederim. ‘Sinirlerde bir tutulma var mı?’ araştırılmalı. Çünkü tedavi olunmazsa sonu ölüme kadar gidebilen bir hastalık. Dünyada da benzer vakalar olduğunu yaptığım araştırmalar sonucunda öğrendim; ancak nadir görülen bir durum. Bu nedenle olgu sunumu olarak ülkemizde görülen bir örnek vaka olarak tıp literatürüne bildireceğim" dedi.

‘KORONAVİRÜSÜ HAFİF ATLATTIM’

Dünyada ve ülkemizde koronavirüs tedavisinin sonrasında GBS hastalığına yakalanan az sayıdaki örnek vakadan birisi olduğu iddia edilen Çetin Çelik, “Çok korktum. Şükür hayati tehlikeyi artık atlattım. Oysa koronavirüse yakalanmış, hafif bir şekilde atlatmıştım. Yapılan testlerimde negatif çıkmıştı. 2 hafta sonra el ve ayaklarımda başlayan uyuşma sonucunda yürüyemez hale geldim. Yatağa düştüm. Hastaneye sedye ile gelebildim. Artık tamamen iyileştiğim için mutluyum” diye ifade etti.

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