        Haberler Gündem 3. Sayfa Kabusa dönen düğün! O silahı kim ateşledi? | Son dakika haberleri

        Kabusa dönen düğün! O silahı kim ateşledi?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün Döndü ve Ali çifti, oğulları Ümit Canpolat'ın şüpheli ölümüyle ilgili olarak stüdyoya geldi. Çift, oğullarının evlendiği gün hayatını kaybettiğini ve gelinleri Müge'nin olayı "intihar" gibi göstermeye çalıştığını iddia etti

        29.09.2025 - 20:59
        Kabusa dönen düğün! O silahı kim ateşledi?
        Yayına bağlanan gelin Müge Hanım, eşinin ölümünde hiçbir şekilde parmağının olmadığını söyledi. O gün, düğün dönüşü çok yorgun olduğunu, duşa girdiğini, eşinin ise salonda tek başına kaldığını ve çıktığında onu kanlar içinde bulduğunu anlattı.

        Ancak anne, baba ve Ümit’in kardeşi İsmail, Müge’nin anlattıklarının doğru olmadığını öne sürdü. Didem Arslan Yılmaz ise, silahta Ümit’e ait herhangi bir parmak izinin bulunmadığını vurgulayarak olayın şüpheli yönlerine dikkat çekti ve Müge’yi stüdyoya davet etti.

