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        Haberler Gündem Güncel Kaçak içki fabrikası: Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi | Son dakika haberleri

        Kaçak içki fabrikası: Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir fabrikaya kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 bin 340 litre etil alkol, 8 bin şişe kapağı, 2 bin aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 damıtma makinesi, 1 tabanca, 2 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:21
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        Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi
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        Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikada kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Operasyonda, 28 bin 340 litre etil alkol, 8 bin şişe kapağı, 2 bin aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 damıtma makinesi, 1 tabanca, 2 şarjör ve 15 fişeğe el konuldu.

        Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği açısından uygun olmayan ortamda üretilen ve insan sağlığına zararlı alkollerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği değerlendirildi.

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        #Antalya
        #Kaçak içki
        #alkol
        #operasyon
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