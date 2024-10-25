Kaçak içki fabrikası: Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir fabrikaya kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 bin 340 litre etil alkol, 8 bin şişe kapağı, 2 bin aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 damıtma makinesi, 1 tabanca, 2 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:21 facebook

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