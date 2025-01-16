Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kaçan tosun pencereyi kırıp eve girdi | Son dakika haberleri

        Kaçan tosun pencereyi kırıp eve girdi

        Burdur'da kesime götürüleceği sırada kaçan tosun, sahibinin evinin penceresini kırıp içeri girdi. Olayda tosunu evden 10 kişi güçlükle çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pencereyi kırıp eve girdi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Burdur'da kesime götürüleceği sırada kaçan tosun, penceresini kırarak girdiği sahibinin evinde hasara neden oldu.

        AA'da yer alan habere göre Kışla Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ahmet ve Sevgi Güner çifti, sattıkları 450 kilogram ağırlığındaki 20 aylık tosunu, kesimhaneden gelenlerle kamyona yüklemeye çalıştı.

        Bu sırada kaçan tosun pencereyi kırarak eve girdi. Hayvanın girdiği odada bulunan Güner çiftinin torunları, korku ve panikle dışarıya kaçtı.

        Cam kırıkları nedeniyle ağız bölgesinden yaralanan tosun, uzun uğraşlar sonucu evden çıkarıldı.

        "10 KİŞİ GÜÇLÜKÇE ÇIKARDI"

        Sevgi Güner, AA muhabirine, uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştıklarını, daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını söyledi.

        Hayvanın oturma odasına girdiğini belirten Güner, "Tosunu evden 10 kişi güçlükle çıkardı. Daha sonra kamyona attılar ve götürdüler. Çok korktuk, hala üzerimden olayın etkisini atamadım. Çok şükür torunlarımıza bir şey olmadı. Kendimizde de bir şey yok, evimizde biraz hasar var, onu da yaptırırız." diye konuştu.

        Torun Ahmet Güner ise "Hayvan bir anda camdan içeriye girince çok korktuk, hemen dışarıya kaçtık." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!