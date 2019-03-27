Kaçış Planı 2 filmi oyuncuları kimler? Marslı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon ve gerilim dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, filmin detayları...

KAÇIŞ PLANI 2 FİLMİ KONUSU

Breslin, yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının yıllar sonrasında yeni bir birinci sınıf, kiralık güvenlik gücü oluşturmuştur. Ama takım üyelerinden biri Hades olarak bilinen bilgisayarlı tekno-terör savaş-labirentinde kaybolduğunda, Breslin ile Trent DeRosa ile birlikte, dünyanın en iyi gizli hapishanesine girme, kaçırılan takımı serbest bırakma ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır.

Orijinal adı : Escape Plan 2

Yönetmen : Steven C. Miller

Yapım Yılı : 2018

Türü : Suç, aksiyon, gerilim

Oyuncular : Sylvester Stallone, Dave Bautista, Huang Xiaoming, Jesse Metcalfe, 50 Cent